Суперфинал «Голос країни» получился очень напряженным, на победу претендовали сразу двое военных, однако уйти с кубком мог только один.

С первого эфира "Голос країни" военнослужащий ВСУ Юрий Городецкий и 25-летний ветеран Михаил Панчишин были фаворитами зрителей.

Городецкий знаком украинцам еще до «Голос країни» - мужчина исполняет песни в свободное от выполнения боевого задания время и выкладывает видео в интернет.

Панчишина также много кто помнит благодаря его победе в шоу «Х-Фактор».

По результатам голосования зрителей в прямом эфире победу в «Голос країни» одержал именно Михаил.

Юрий Городецкий занял второе место и обратился к побратимам и зрителям с мощной речью. Суперфиналист «Голос країни» едва сдерживал слезы.

«Я хочу сказать большое спасибо за то, что у меня есть возможность стоять здесь, исполнять свои песни. Хочу поблагодарить за поддержку своей жены. Я тебя очень люблю» , - сказал Юрий Городецкий со слезами на глазах.

Также суперфиналист «Голос країни» поблагодарил украинцев за поддержку:

«За то, что вдохновляют меня петь… Петь небольшие ролики, но они для меня очень важны» .

Также Юрий Городецкий обратился к своим побратимам, к своей 28-й бригаде.

Военнослужащий призвал защитников уничтожать врага.

«И давайте дальше будем просто веселые песни петь, а не петь и плакать» , – сказал суперфиналист «Голос країни».

В свою очередь, зрители, комментируя второе место Юрия Городецкого, выражают уверенность, что это не справедливо. Мол, его голос сильнее вокала Михаила Панчишина.

«Юрий должен был победить»,

«Юрий такой певец, который своим пением переносят меня в другие измерения! Спасибо за ваш талант!»,

«Я болела за Юрия»,

"Для нас, победитель – Юрий! У него гораздо лучший голос!", – пишут недовольные зрители.

Последние новости Украины:

Юрий Горбунов разозлил за кулисами "Голос країни".

Артем Пивоваров сказал, что будет с Панчишиным после победы на "Голос країни".

Кате Осадчей досталось на фоне скандала с суперфиналом "Голос країни".