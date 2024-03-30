В этот раз на своей странице в Instagram суперфиналистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить вкусную и натуральную колбасу и сосиски.

С этим рецептом не придется тратить деньги на магазинные изделия с непонятным составом, ведь колбаса и сосиски готовятся очень просто в домашних условиях, получаются вкусными, диетическими, без искусственных красителей и других примесей.

Для приготовления вареной колбасы и сосисок звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

филе куриное – 2 шт.

200 мл бульона (получим в процессе)

30 г желатина

соль и перец – по вкусу

свекольный сок для цвета – 2 ст. л.

сушеный чеснок – 2 ч.л.

мускатный орех – 0,5 ч.л.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

лавровый лист

зеленые оливки без косточки – 250 г

Сначала звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко отваривает курицу вместе с целой очищенной луковицей, морковкой, лавровым листом и перцем горошком. Готовое мясо разделяем на кусочки, отливаем 200 мл бульона.

В бульон звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавляет желатин и дает ему постоять 15 минут.

В блендере перебиваем до однородности куриное мясо, свекольный сок, бульон с желатином, а также добавляем специи (мускатный орех, сушеный чеснок, соль и перец).

Колбасу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко готовит в обычной пластиковой бутылке, обрезав ее, а для сосисок использует специальные силиконовые формочки. Заливаем мясную массу в формы, добавляем оливки, хорошо перемешиваем и отправляем для застывания в холодильник на 4 часа.

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