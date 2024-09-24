Победительница "Зважені та щасливі", диетолог Юлия Науменко на своей странице в Instagram рассказала, как приготовить митболы в сливочном соусе с грибами и овощами.
"У меня для Вас есть вкусный рецепт ужина. Доступная еда может быть вкусной, иногда не стоит заморачиваться с рецептами, чтобы было многообразие", - отметила звезда "Зважені та щасливі.
Чтобы приготовить сочные митболы в сливочном соусе с грибами и овощами, на одну порцию победительница "Зважені та щасливі" берет следующие ингредиенты:
- фарш из куриного филе – 100 г
- лук репчатый – 30 г
- шампиньоны - 50 г
- брокколи - 100 г
- томатная паста - 1 ст.л.
- сметана или сливки – 1 ст.л.
- чеснок, соль и специи – по вкусу
- масло оливковое – 1 ч.л.
Смешиваем куриный фарш с измельченным луком, солью, специями и формируем из него небольшие шарики-митболы.
На разогретой сковороде, смазанной 1 ч.л. растительного масла, победительница "Зважені та щасливі" Юлия Науменко обжаривает нарезанные шампиньоны. Выкладываем к грибам митболы и на маленьком огне обжариваем до золотистой корочки.
Далее добавляем в сковороду соцветия брокколи, вливаем немного воды и тушим примерно 5 минут.
Для соуса звезда "Зважені та щасливі" смешивает 100 мл теплой воды со сметаной и томатной пастой. Заливаем митболы соусом и тушим под крышкой еще примерно 10 минут.
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