Особенно полезным для салата «Цезарь» по-домашнему будет рецепт без лишних хлопот и заморочек.
Таким, каким, например, решила поделиться фудблогерка и автор страницы «Petrush ka».
«Всегда делаю его с простой домашней заправкой, а не соусом Цезарь», – отметила блогер об этом рецепте.
Для приготовления салата Цезарь по-домашнему понадобятся такие ингредиенты: куриное филе, жареный бекон, яйца, салат Айсберг, помидоры, сухарики, пармезан и соль.
Для соуса можно взять сметану, майонез, французскую горчицу и лимонный сок. Все ингредиенты просто совмещаем и перемешиваем.
Куриное филе маринуем со специями, обжариваем на сковороде с добавлением растительного масла и нарезаем кубиками.
Помидор нарезаем, но не измельчаем. Салат айсберг нарезаем на кубики.
Соединяем салат, помидор, жареный бекон и куриное филе, добавляем заправку.
Выкладываем салат «Цезарь» на тарелку, украшаем кусочками отварных куриных яиц и посыпаем тертым сыром пармезан.
Перед подачей на стол добавляем в салат «Цезарь» сухарики.
Их можно засушить в духовке или на сковороде.
Отметим, что дома салат «Цезарь» также готовят из пекинской капусты , вместо куриных яиц используют перепелиные, а вместо обычных помидоров – Чери.
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