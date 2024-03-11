Вкусный и очень популярный салат «Цезарь», подаваемый во многих кафе и ресторанах, можно приготовить и в домашних условиях.

Особенно полезным для салата «Цезарь» по-домашнему будет рецепт без лишних хлопот и заморочек.

Таким, каким, например, решила поделиться фудблогерка и автор страницы «Petrush ka».

«Всегда делаю его с простой домашней заправкой, а не соусом Цезарь», – отметила блогер об этом рецепте.

Для приготовления салата Цезарь по-домашнему понадобятся такие ингредиенты: куриное филе, жареный бекон, яйца, салат Айсберг, помидоры, сухарики, пармезан и соль.

Для соуса можно взять сметану, майонез, французскую горчицу и лимонный сок. Все ингредиенты просто совмещаем и перемешиваем.

Куриное филе маринуем со специями, обжариваем на сковороде с добавлением растительного масла и нарезаем кубиками.

Помидор нарезаем, но не измельчаем. Салат айсберг нарезаем на кубики.

Соединяем салат, помидор, жареный бекон и куриное филе, добавляем заправку.

Выкладываем салат «Цезарь» на тарелку, украшаем кусочками отварных куриных яиц и посыпаем тертым сыром пармезан.

Перед подачей на стол добавляем в салат «Цезарь» сухарики.

Их можно засушить в духовке или на сковороде.

Отметим, что дома салат «Цезарь» также готовят из пекинской капусты , вместо куриных яиц используют перепелиные, а вместо обычных помидоров – Чери.

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