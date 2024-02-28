Цей рецепт салату «Цезар» може стати улюбленим, бо його смакові якості не поступаються страві, яку подають у ресторані.

Більше того, салат «Цезар», приготовлений за цим рецептом, багатьом сподобається навіть більше, ніж ресторанний.

Спочатку необхідно приготувати курячу грудку для салату. М'ясо необхідно витримати у воді із сіллю близько години. Пропорції такі: 1 л води 1 ст.л солі.

Після цього необхідно курячу грудку обсушити і розрізати вздовж пластинами. Посолити, поперчити та полити олією – смажимо на сухій розпеченій сковороді з двох боків.

При необхідності на останніх хвилинах обсмажування можна накрити сковороду кришкою.

Потім м'ясо загортаэмо у фольгу – так воно стане ще соковитішим.

Салат «Цезар».

Готуємо грінки для салату "Цезар" - батон або багет тонко нарізаємо і підсушуємо в духовці при 200С до золотистого кольору. Також хліб можна нарізати кубиками.

Ще один найважливіший інгредієнт для салату «Цезар» – це соус.

Хід його приготування такий: 1 сире яйце збиваємо блендером, поступово додаючи 150 мл олії. Потім, коли соус стане схожим на майонез, додаємо половинку зубчика часнику та продовжуємо збивати. До соусу також додаємо трохи натертого на дрібній тертці пармезану.

Салат «Цезар».

Господині також радять додати в такий сосу розсіл від маринованих огірків або просто один маринований огірок.

Починаємо формувати салат «Цезар» – пекінську капусту нарізаємо великими кубиками. Також крупно рвемо листя салату. Курячі грудки нарізаємо слайсами. Заправляємо інгредієнти соусом та викладаємо на блюдо. Додаємо до салату помідори Черрі, порізані на половинки, а також половинки перепелиних яєць. Посипаємо салат тертим сиром пармезан. Його також можна нарізати на слайси.

Додаємо грінки і салат «Цезар» можна подавати до столу!

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