Для салата «Цезарь» лучше всего брать салат сорта ромен, поскольку он имеет крепкие листья, а его вкус очень гармоничен в этом блюде.
Можно также использовать айсберг или микс салатов.
Салат «Цезарь».
Однако еще проще салат «Цезарь» готовится с пекинской капустой.
Итак, для салата «Цезарь» с пекинской капустой понадобятся следующие ингредиенты: пекинская капуста, куриное филе – 1 шт, багет или батон, помидоры черри – 6 шт, перепелиные яйца – 6 шт, сыр пармезан.
Для приготовления соуса к салату «Цезарь» с пекинской капустой нужны следующие ингредиенты: оливковое масло – 100 мл, яйца – 1 шт, чеснок – 2 зубчика, горчица – 1 ч.л, сок лимона, анчоус и снова пармезан.
Ход приготовления салата «Цезарь» с пекинской капустой следующий: куриное филе необходимо разрезать вдоль и замариновать в излюбленных специях минут 30. Затем его необходимо обжарить.
Яйца отвариваем до готовности, а багет или батон, изрезанный на кубики, запечь в духовке 5 мин при температуре 200 С.
Готовим соус к салату Цезарь: выкладываем в миску или чашу блендера все ингредиенты и измельчаем. Должна получиться однородная масса приятного желтого цвета.
Формируем салат:
Пекинскую капусту режем, но не мелко и добавляем соус. Выкладываем на тарелку капусту, курицу яйца, помидоры, сухарики и сыр пармезан.
Наслаждайтесь вкусным и хрустящим салатом Цезарь!
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