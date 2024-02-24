Салат - «Цезарь» один из самых известных и популярных салатов в мире, которому Международное общество гурманов в свое время присвоило даже почетное звание – "величайший рецепт Америки за последние 50 лет".

Для салата «Цезарь» лучше всего брать салат сорта ромен, поскольку он имеет крепкие листья, а его вкус очень гармоничен в этом блюде.

Можно также использовать айсберг или микс салатов.

Салат «Цезарь».

Однако еще проще салат «Цезарь» готовится с пекинской капустой.

Итак, для салата «Цезарь» с пекинской капустой понадобятся следующие ингредиенты: пекинская капуста, куриное филе – 1 шт, багет или батон, помидоры черри – 6 шт, перепелиные яйца – 6 шт, сыр пармезан.

Для приготовления соуса к салату «Цезарь» с пекинской капустой нужны следующие ингредиенты: оливковое масло – 100 мл, яйца – 1 шт, чеснок – 2 зубчика, горчица – 1 ч.л, сок лимона, анчоус и снова пармезан.

Ход приготовления салата «Цезарь» с пекинской капустой следующий: куриное филе необходимо разрезать вдоль и замариновать в излюбленных специях минут 30. Затем его необходимо обжарить.

Яйца отвариваем до готовности, а багет или батон, изрезанный на кубики, запечь в духовке 5 мин при температуре 200 С.

Готовим соус к салату Цезарь: выкладываем в миску или чашу блендера все ингредиенты и измельчаем. Должна получиться однородная масса приятного желтого цвета.

Формируем салат:

Пекинскую капусту режем, но не мелко и добавляем соус. Выкладываем на тарелку капусту, курицу яйца, помидоры, сухарики и сыр пармезан.

Наслаждайтесь вкусным и хрустящим салатом Цезарь!

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