Этот рецепт салата «Цезарь» может стать любимым так, как его вкусовые качестве не уступают блюду, которое подают в ресторане.

Более того, салат «Цезарь», приготовленный по этому рецепту многим понравится даже больше, чем ресторанный.

Сначала необходимо приготовить куриную грудку для салата. Мясо необходимо выдержать в воде с солью около часа. Пропорции таковы: 1 л воды +1 ст.л соли.

После необходимо куриную грудку обсушить и разрезать вдоль пластинами. Посолить, поперчить и полить маслом – жарим на сухой раскаленной сковороде с двух сторон.

При необходимости, на последних минутах обжарки можно накрыть сковороду крышкой.

Затем мясо заоврачиваем в фольгу – так оно станет еще более сочным.

Салат "Цезарь".

Готовим гренки для салата «Цезарь» - батон или багет тонко нарезаем и подсушиваем в духовке при 200С до золотистого цвета. Также хлеб можно порезать кубиками.

Еще один важнейший ангредиент для салата «Цезарь» - это соус.

Ход его приготовления такой: 1 сырое яйцо взбиваем блендером, постепенно добавляя 150 мл растительного масла. Затем, когда соус станет похожим на майонез, добавляем половинку зубчика чеснока и продолжаем взбивать. В соус также добавляем немного натертого на мелкой терке пармезана.

Салат "Цезарь".

Хозяйки также советуют добавить в такой сосу рассол от маринованных огурцов или просто один маринованный огурчик.

Начинаем форммировать салат «Цезарь» - пекинскую капусту нарезаем крупными кубиками. Также крупно рвем листья салата. Куриную грудку нарезаем слайсами. Заправляем ингредиенты соусом и выкладываем на блюдо. Добавляем в салат помидоры Черри, порезанны на половинки, а также половинки перепелиных яиц. Посыпаем салат тертым сыром пармезан. Его также можно порезать на слайсы.

Добавляем гренки и салат «Цезарь» моожно подавать к столу!

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