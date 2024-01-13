В Украине пенсионеры смогут получить денежную помощь от ООН в 2024 году.

Так, на заседании рабочей группы проекта реформ гуманитарной помощи и международного развития для Украины (PeReHID) сообщили о денежной помощи пенсионерам от ВПП ООН.

Как сообщило Минсоцполитики, денежная помощь запланирована на 2024 год.

Пенсионерам для того, чтобы получить в 2023 году выплаты от ВПП ООН, нужно соответствовать определенным критериям, среди которых проживание на территориях боевых действий или прифронтовых территориях.

Также на помощь могут рассчитывать украинцы, у которых пенсия не превышает 3250 гривен.

На денежную помощь от ООН могут рассчитывать лица, не получавшие ранее выплаты от ООН и других международных организаций и не имеющие выплаты для ВПЛ.

К слову, появилась новая денежная помощь на оплату коммунальных услуг.

Каритас Полтава, при содействии Католической службы помощи CRS, внедряет проект "Деньги на теплую зиму" для переселенцев, покинувших зоны военных действий после полномасштабного вторжения и временно проживающих в Полтавской области.

В рамках этого проекта предоставляется единовременная денежная помощь на коммунальные услуги в течение текущего отопительного сезона для лиц.

Важно отметить, что эту денежную помощь могут получить только семьи, которые не получали аналогичную поддержку в октябре и ноябре от международных организаций.

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