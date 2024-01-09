Україна надає грошову допомогу для громадян, які прагнуть розпочати власний бізнес. Професійно працездатні члени сімей з низьким рівнем достатку можуть отримати суму до 100,5 тис. гривень на розвиток свого підприємницького проекту. Про це йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

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Ця грошова допомога надається одноразово та повинна бути повернута. Отримані кошти можна використовувати на закупівлю матеріалів та обладнання, необхідних для розпочатку бізнесу. Грошова допомога проводиться безготівковим методом і представляє собою безвідсотковий кредит з терміном на три роки.

Повернення отриманої грошової допомоги передбачається протягом 30 календарних днів після завершення тримісячного періоду з моменту отримання. Розрахунки можуть бути проведені як у режимі раннього погашення, так і частинами відповідно до розкладу, узгодженого із центром зайнятості.

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Сума повертання грошової допомоги зменшується на обсяг сплачених податків, єдиного внеску на соціальне страхування та інших зборів. У разі, якщо сума оплачених обов'язкових внесків перевищує суму наданої грошової допомоги, або якщо підприємець успішно працевлаштовує щонайменше двох осіб з малозабезпечених сімей на період не менше двох років протягом першого року після отримання допомоги, повернення коштів може бути звільнене.

Документи для отримання грошової допомоги включають заяву, бізнес-план та довідку про відсутність судимостей. Для підтвердження інформації про власність слід представити відомості з Державного реєстру речових прав на нерухомість та витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна. Зазначені документи передаються до розгляду комісії, а претендента повідомлять про рішення письмово.

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