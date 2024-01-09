Украина предоставляет денежную помощь гражданам, стремящимся начать собственный бизнес. Профессионально трудоспособные члены семей с низким уровнем достатка могут получить сумму до 100,5 тыс. гривен на развитие своего предпринимательского проекта. Об этом говорится в сообщении Минсоцполитики.

Эта денежная помощь предоставляется единовременно и должна быть возвращена. Полученные средства можно использовать для закупки материалов и оборудования, необходимых для начала бизнеса. Денежная помощь производится безналичным методом и представляет собой беспроцентный кредит со сроком на три года.

Возврат полученной денежной помощи предусматривается в течение 30 календарных дней после завершения трехмесячного периода с момента получения. Расчеты могут быть проведены как в режиме раннего погашения, так и по частям в соответствии с расписанием, согласованным с центром занятости.

Сумма возврата денежной помощи уменьшается на объем уплаченных налогов, единого взноса на социальное страхование и другие сборы. В случае, если сумма оплаченных обязательных взносов превышает сумму предоставленного денежной помощи, или если предприниматель успешно трудоустраивает по меньшей мере двух лиц из малообеспеченных семей на период не менее двух лет в течение первого года после получения денежной помощи, возврат средств может быть уволен.

Документы на получение денежной помощи включают заявление, бизнес-план и справку об отсутствии судимостей. Для подтверждения информации о собственности следует представить сведения из Государственного реестра прав на недвижимость и выписки из Государственного реестра обременений движимого имущества. Указанные документы передаются к рассмотрению комиссии, а соискателя сообщат о решении в письменном виде.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцам раздадут по 17,5 тысячи гривен в отопительный сезон - как получить денежную помощь.

Как писала Politeka, - кто из украинцев теперь может получить 30 тысяч гривен.

Также Politeka сообщала о нововведениях относительно денежной помощи.