В рамках цього проєкту надається одноразова грошова допомога на комунальні послуги протягом поточного опалювального сезону.

З'явилась нова грошова допомога на оплату комунальних послуг. Карітас Полтава, за сприяння Католицької служби допомоги CRS, впроваджує проєкт "Гроші на теплу зиму" для переселенців, які залишили зони військових дій після повномасштабного вторгнення і тимчасово проживають у Полтавській області.

В рамках цього проєкту надається одноразова грошова допомога на комунальні послуги протягом поточного опалювального сезону для осіб з одним з таких критеріїв вразливості:

особи з інвалідністю або серйозним захворюванням;

особи віком понад 55 років, які не мають підтримки від родичів;

одинокі батьки дітей до 18 років;

опікуни непрацездатних осіб;

сім'ї з трьома або більше дітьми віком до 18 років;

вагітні жінки або матері з дітьми до 3 років.

До того ж є кілька умов для отримання грошової допомоги:

доходи сім'ї не повинні перевищувати 5 400 гривень;

домогосподарство не може фінансово впоратися з придбанням опалювальних матеріалів на зимовий період та оплатою комунальних послуг.

Для отримання грошової допомоги потрібно представити такі документи:

паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України;

довідку про переселення;

ІПН;

довідку про відкриття банківського рахунку IBAN;

документи, що підтверджують категорію вразливості;

квитанцію за оплату комунальних послуг.

Реєстрація для отримання грошової допомоги почнеться з 9 січня за адресою: місто Полтава, вулиця Пилипа Орлика 20/1, БФ “Карітас Полтава”, телефони для довідок: 050 346 46 93, 0 800 336 734. Важливо відзначити, що цю грошової допомогу можуть отримати лише сім'ї, які не отримували аналогічну підтримку в жовтні та листопаді від міжнародних організацій.

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