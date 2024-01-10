В рамках этого проекта предоставляется единовременная денежная помощь на коммунальные услуги в течение текущего отопительного сезона.

Появилась новая денежная помощь на оплату коммунальных услуг. Каритас Полтава, при содействии Католической службы помощи CRS, внедряет проект "Деньги на теплую зиму" для переселенцев, покинувших зоны военных действий после полномасштабного вторжения и временно проживающих в Полтавской области.

В рамках этого проекта предоставляется единовременная денежная помощь за коммунальные услуги в течение текущего отопительного сезона для лиц с одним из следующих критериев уязвимости:

лица с инвалидностью или серьезным заболеванием;

лица старше 55 лет, не имеющие поддержки от родственников;

одинокие родители детей младше 18 лет;

опекуны нетрудоспособных лиц;

семьи с тремя или более детьми младше 18 лет;

беременные женщины или матери с детьми младше 3 лет.

К тому же есть несколько условий для получения денежной помощи:

доходы семьи не должны превышать 5 400 гривен;

домохозяйство не может справиться с приобретением отопительных материалов на зимний период и оплатой коммунальных услуг.

Для получения денежной помощи необходимо представить следующие документы:

паспорт или временное удостоверение гражданина Украины;

справку о переселении;

ИНН;

справку об открытии банковского счета IBAN;

документы, подтверждающие категорию уязвимости;

квитанцию ​​за оплату коммунальных услуг.

Регистрация для получения денежной помощи начнется с 9 января по адресу: город Полтава, улица Филиппа Орлика 20/1, БФ "Каритас Полтава", телефоны для справок: 050 346 46 93, 0 800 336 734. Важно отметить, что эту денежную помощь могут получить только семьи, которые не получали аналогичную поддержку в октябре и ноябре от международных организаций.

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