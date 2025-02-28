Особливо цінними є 2 копійки 1992 року, це пробна монета, яка не потрапила в обіг, тому знайти її – велика рідкість.

Алюмінієві 2 копійки України є справжньою знахідкою для нумізматів, вартість таких монет може в сотні або навіть тисячі разів перевищувати їхній номінал, залежно від року випуску та унікальних характеристик, повідомляє Politeka.net.

Про особливі монети йдеться на сайті "Монети-ягідки".

За даними експертів ресурсу, особливо цінними є 2 копійки 1992 року. Це пробна монета, яка не потрапила в обіг, тому знайти її – велика рідкість. Її вартість на ринку колекціонерів стабільно висока та може сягати 30 000 гривень. Якщо ж монета викарбувана з немагнітної сталі, її ціна ще вища.

Як пише Політека, однак на аукціонах такі екземпляри іноді продаються значно дорожче. Наприклад, 2 копійки 1992 року були реалізовані за рекордні 105 001 гривню.

Про цю монету відомо небагато, але, за словами продавця, вона має такі особливості:

Штамп – АА

Матеріал – алюміній

Не проходила реставрацію

Має подряпини та потертості

Якщо у вас є подібна монета, варто уважно її перевірити – можливо, вона коштує значно більше, ніж здається на перший погляд.

Нагадаємо також, що цінуються монети в 1 грн. Наприклад, на аукціоні продали екземпляр 1992 року за 65 506 грн.

За 1992 рік з гладким гуртом було випущено лише 1 варіацію 1 грн – 1.1ААг. Що, швидше за все, і викликало величезний інтерес до неї, адже цей різновид – рідкісний.

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