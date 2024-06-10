Нацбанк виводить з обігу монети, випущені до 2003 року – різних номіналів, але не всі з них цінуються серед колекціонерів.

Українці мають можливість заробити значні суми, продаючи старі 25-копійчані монети колекціонерам. Однак, колекціонери цікавляться не всіма монетами цього номіналу, а лише особливими різновидами. Про це повідомили експерти спеціалізованого ресурсу "Монети-ягідки".

Зокрема, за інформацією експертів з ресурсу "Монети-ягідки", монету варіанту 5.1Даг 1992 року можна продати за 5000-7000 грн. Особливості цієї монети включають:

середній зуб тризуба, який є округлим і товстим;

хвостик букви Ї, що торкається букви Н знизу;

гроно №2, яке має форму тупокутного трикутника;

гладкий гурт без насічок.

Колекціонери також цінують інші види старих українських монет. Наприклад, за монету номіналом 5 копійок 1992 року, різновиду 2БАм, вони готові заплатити між 2500 та 3000 грн. Характеристики такої монети включають:

середній зуб тризуба, який є гострим та вузьким;

одиниця у даті, виконана без хвостика;

гроно №2, яке має форму тупокутного трикутника;

гурт з дрібною насічкою.

Монету номіналом у 2 копійки 2003 року можна продати за суму від 1800 до 5000 гривень. Нумізмати пояснюють, що ці монети є рідкісними, оскільки їх виготовляли обмеженим тиражем для річного набору Національного банку України.

"Проте набір так і не було випущено. Ймовірно, монети потрапили в обіг", - зазначають експерти.

Останні новини України:

Нагадаємо, НБУ змінить кредитні правила.

Як повідомляла Politeka, у НБУ змінили правила переказу грошей через термінали.

Також Politeka писала, "Нацбанк" посилив правила для українців.