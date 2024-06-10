Нацбанк выводит из обращения монеты, выпущенные до 2003 года – разных номиналов, но не все ценятся среди коллекционеров.

Украинцы могут заработать значительные суммы, продавая старые 25-копеечные монеты коллекционерам. Однако коллекционеры интересуются не всеми монетами этого номинала, а лишь особыми разновидностями. Об этом сообщили эксперты специализированного ресурса "Монеты-ягодки".

В частности, по информации экспертов по ресурсу "Монеты-ягодки", монету варианта 5.1Даг 1992 можно продать за 5000-7000 грн. Особенности этой монеты включают в себя:

средний зуб трезубца, округлый и толстый;

хвостик буквы Е, касающийся буквы Н снизу;

гроздь №2, имеющая форму тупоугольного треугольника;

гладкая группа без насечек.

Коллекционеры также ценят другие виды старых украинских монет. Например, за монету номиналом 5 копеек 1992, разновидности 2БАм, они готовы заплатить между 2500 и 3000 грн. Характеристики такой монеты включают в себя:

средний зуб трезубца, острый и узкий;

единица в дате, исполненная без хвостика;

гроздь №2, имеющая форму тупоугольного треугольника;

группа с мелкой насечкой.

Монету номиналом в 2 копейки 2003 можно продать за сумму от 1800 до 5000 гривен. Нумизматы объясняют, что эти монеты редки, поскольку их изготовляли ограниченным тиражом для годового набора Национального банка Украины.

"Но набор так и не был выпущен. Вероятно, монеты попали в обращение", - отмечают эксперты.

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