После роста инфляции с 12% до 12,9% в январе эксперты прогнозируют ее дальнейшее замедление в феврале до 13,6-13,8% в годовом измерении, однако курс валют может колебаться, сообщила Politeka.net.

Аналитики спрогнозировали, как с 1 марта изменятся курсы валют и инфляция в Украине.

По словам руководителя аналитического департамента Александра Паращея, темпы роста цен на продукты питания и импортные товары могут замедлиться. Это связано с укреплением гривны и уменьшением потребительского ажиотажа после новогодних праздников.

Как пишет Политека, ожидается, что курс доллара до конца февраля составит около 42 грн/$, хотя возможны колебания в пределах 40,5-42 грн/$.

Роль Нацбанка и валютные резервы

Национальный банк продолжает контролировать валютный рынок благодаря продаже валюты из резервов, которые к началу февраля составили 43 млрд долларов. Это позволяет поддерживать стабильность гривны, хотя в ближайшие месяцы курс доллара может закрепиться поближе к 42,5 грн/$.

Как инфляция будет меняться весной

Согласно прогнозу НБУ, в марте уровень инфляции может достичь 14,3% в годовом исчислении. Пока этот прогноз выглядит достаточно реалистичным, отмечают аналитики. Украинцам остается только надеяться на реальное замедление инфляции и точность прогнозов аналитиков в начале весны.

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Напомним Politeka писала, 46 гривен за доллар не за горами: появился тревожный прогноз курса, который будет с валютой.

Также Politeka писала, НБУ напомнил о правилах обмена долларов: проблемы возникают постоянно.

Как сообщала Politeka, Валютные колебания продолжатся: в феврале гривна может закрепиться на определенной отметке, каким будет курс доллара.