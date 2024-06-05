Варто зазначити, що деякі різновиди монет є колекційними, а тому нумізмати готові платити за них тисячі гривень.

Деякі старі українські монети можуть здатися дуже цінними і знайти покупця за високу ціну. Особливо це стосується колекційних видів, за які нумізмати готові виплачувати тисячі гривень. Наприклад, монети в номіналі 1 гривня. Експерти спеціалізованого ресурсу Монети-ягідки повідомили, які саме монети цінуються.

Наприклад, за екземпляр 1992 року, тип 1.1ААг, фахівці ресурсу "Монети-ягідки" готові заплатити від 10 000 до 20 000 гривень. Цю монету можна впізнати за гладким гуртом без напису.

"На момент карбування ще не було інструменту для нанесення напису на гурт. Тому ці гривні вважаються "незакінченими"", – пояснюють фахівці.

Монети номіналом 1 гривня 1995 року, тип 1БАг, також є дорогоцінними, оцінюються у ціновому діапазоні від 7 000 до 9 000 гривень. Ці монети характеризуються гладким гуртом.

Також високо цінуються різновиди 1АДг монети 2001 року номіналом 1 гривня, за які можна отримати до 5 000 гривень. Ці монети відрізняються гладким гуртом без написів.

"Оскільки ці гривні є рідкісними та дорогими, фальшивомонетники часто намагаються підробити їх. Вони знімають написи на гурті з більш дешевих монет 2001 року. Перевіряйте параметри монети: оригінал має вагу 6,8 грама та діаметр 26 мм", - застерігають фахівці.

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