На перший погляд, цінні монети складно відрізнити від простих, тому слід уважно придивлятися до деталей, які є у монетах.

Старі 50-копійчані монети є предметом значного інтересу серед колекціонерів, які часто готові викладати за них тисячі гривень. Однак, висока цінність приписується лише деяким їхнім видам. Про це йдеться на спеціалізованому сайті "Монети-ягідки".

За інформацією ресурсу "Монети-ягідки", монету 50 копійок 1992 року різновиду 3ВАг можна продати за ціною від 4 000 до 11 000 гривень. Особливості цієї монети включають:

товстий середній зуб на тризубі;

діаметр рисунку — 17,7 мм;

на першому гроні вінка зображено 4 ягоди, п'ята ягода зливається з вінком;

гурт монети гладкий.

Також, монету 50 копійок 2001 року можна продати приблизно за 1 500 гривень, що пояснюється малим тиражем випуску — всього 5 000 штук. Хоча знайти таку монету в обігу майже неможливо, фахівці зафіксували кілька випадків її продажу на аукціонах.

За даними фахівців, монету 50 копійок 1994 року різновиду 1.1АГм оцінюють у ціновому діапазоні від 2 000 до 4 000 гривень. Особливості цієї монети включають:

невеликий отвір у нижній частині тризуба;

проміжок у формі трапеції між листком та відростком;

гурт монети має дрібну насічку.

Також, на ринку зустрічається ще один різновид з кодом 2АГм, де великі отвори в нижній частині тризуба мають форму трапеції. За цей тип монети фахівці оцінюють вартість від 5 до 30 гривень.

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