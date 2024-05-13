Українські монети можна дуже вигідно продати колекціонерам, проте по-справжньому цінуються лише рідкісні екземпляри.

Деякі старі українські монети можуть бути продані за значні суми. Це через те, що деякі з них є колекційними, і нумізмати готові платити за них значні суми. Зокрема, великою ціною користуються монети номіналом 1 гривня.

Про йдеться на спеціалізованому сайті "Монети-ягідки".

Наприклад, за екземпляр різновиду 1.1ААг 1992 року, за даними фахівців порталу "Монети-ягідки", можуть запропонувати від 10 000 до 20 000 гривень. Цю монету можна впізнати за гладким гуртом без напису.

Фахівці пояснюють, що на час карбування не було належного обладнання для нанесення написів на гурт монет. Тому такі гривні вважають "недоробленими".

Також високо цінуються 1-гривневі монети 1995 року, різновид 1БАг, які можуть коштувати від 7 000 до 9 000 грн. Ці монети також мають гладкий гурт без написів.

Монета номіналом в 1 гривню 2001 року, різновид 1АДг, може приносити до 5 000 гривень. Особливістю цієї монети є гладкий гурт без написів.

Фахівці застерігають, що через рідкість і високу вартість цієї монети номіналом в 1 гривню, її часто підробляють фальшивомонетники. Вони видаляють написи на гурті із більш дешевої монети 2001 року. Рекомендується перевіряти параметри монети: оригінал має вагу 6,8 грама та діаметр 26 мм.



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