Украинские монеты можно очень выгодно продать коллекционерам, однако по-настоящему ценятся только редкие экземпляры.

Некоторые старые украинские монеты могут быть проданы за большие суммы. Это потому, что некоторые из них являются коллекционными, и нумизматы готовы платить за них значительные суммы. В частности, большой ценой пользуются монеты достоинством 1 гривна.

Об этом говорится на специализированном сайте "Монеты-ягодки".

К примеру, за экземпляр разновидности 1.1ААг 1992 года, по данным специалистов портала "Монеты-ягодки", могут предложить от 10 000 до 20 000 гривен. Эту монету можно узнать по гладкой группе без надписи.

Специалисты объясняют, что на время чеканки не было должного оборудования для нанесения надписей на группу монет. Поэтому такие гривны считают "недоделанными".

Также высоко ценятся 1-гривневые монеты 1995 года, разновидность 1БАг, которые могут стоить от 7000 до 9000 грн. Эти монеты также имеют гладкую группу без надписей.

Монета номиналом в 1 гривну 2001 года, разновидность 1АДг может приносить до 5 000 гривен. Особенностью этой монеты является гладкая группа без надписей.

Специалисты предостерегают, что из-за редкости и высокой стоимости этой монеты номиналом в 1 гривну, ее часто подделывают фальшивомонетчики. Они удаляют надписи на группе из более дешевой монеты в 2001 году. Рекомендуется проверять параметры монеты: оригинал имеет вес 6,8 г и диаметр 26 мм.

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