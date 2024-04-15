Навіть із маленьким тиражем ці монети іноді можна знайти в обороті, але їхня вартість може знижуватися у разі значних пошкоджень.

Колекціонери охоче витрачають значні суми на покупку українських монет, навіть тих, що мають низькі номінали. Особливий інтерес викликають рідкісні різновиди, за які можуть запропонувати тисячі гривень. Фахівці ресурсу "Монети-ягідки" повідомили, які монети цінні.

За інформацією від ресурсу "Монети-ягідки", монета номіналом 10 копійок 1992 року, різновиду 2.21ВАк, може бути продана на аукціоні за суму від 10 000 до 18 000 грн. Її особливості включають гострий та вузький середній зуб тризуба, замкнуте п'яте та сьоме зерно третього колоса, гроно №2 у формі тупокутного трикутника та гурт з великою насічкою.

Монета 1994 року, різновиду 2ГБк, також користується попитом серед колекціонерів, які готові заплатити від 2 000 до 2 600 грн. Її характерні риси включають розімкнене четверте зерно третього колосу, четверте зерно четвертого колосу, яке стосується листа, гроно №7 з хвостиком, який не торкається ягоди, та короткий і тонкий хвостик грона №3. Гурт монети має крупну насічку.

Монета в 10 копійок 2001 року також може бути продана за суму понад 1 000 грн. Її вартість визначається рідкісністю випуску, адже було викарбувано всього 5 000 штук цієї монети. Втім, як зазначають експерти, навіть з таким малим тиражем ці монети іноді можна знайти в обороті, але їхня вартість може знижуватися у разі значних пошкоджень.

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Нагадаємо, рідкісні 2 копійки можуть принести десятки тисяч.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк виводить одразу кілька номіналів копійок.

Також Politeka писала, що колекціонери віддадуть понад 10 тисяч за українські 50 копійок.