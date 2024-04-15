Даже с маленьким тиражом эти монеты иногда можно найти в обороте, но их стоимость может снижаться в случае значительных повреждений.

Коллекционеры охотно тратят значительные суммы на покупку украинских монет, даже имеющих низкие номиналы. Особый интерес представляют редкие разновидности, за которые могут предложить тысячи гривен. Специалисты ресурса "Монеты-ягодки" сообщили, какие монеты ценны.

По информации от ресурса Монеты-ягодки, монета номиналом 10 копеек 1992 года, разновидности 2.21ВАк, может быть продана на аукционе за сумму от 10 000 до 18 000 грн. Ее особенности включают острый и узкий средний зуб трезубца, замкнутое пятое и седьмое зерно третьего колоса, кисть №2 в форме тупоугольного треугольника и группа с большой насечкой.

Монета 1994, разновидности 2ГБк, также пользуется спросом среди коллекционеров, которые готовы заплатить от 2 000 до 2 600 грн. Ее характерные черты включают разомкнутое четвертое зерно третьего колоса, четвертое зерно четвертого колоса, касающееся листа, гроздь №7 с не касающимся ягоды хвостиком и короткий и тонкий хвостик грозди №3. Группа монеты имеет крупную насечку.

Монета в 10 копеек 2001 также может быть продана за сумму свыше 1 000 грн. Ее стоимость определяется редкостью выпуска, ведь было отчеканено всего 5 000 штук этой монеты. Впрочем, как отмечают эксперты, даже с таким тиражом эти монеты иногда можно найти в обороте, но их стоимость может снижаться в случае значительных повреждений.

Последние новости Украины:

Напомним, редкие 2 копейки могут принести десятки тысяч.

Как сообщала Politeka, Нацбанк выводит сразу несколько номиналов копеек.

Также Politeka писала, что коллекционеры отдадут более 10 тысяч за украинские 50 копеек.