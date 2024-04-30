З 1 липня 2024 року вступають в силу нові тарифи НБУ, за якими вартість видачі готівкових гривень малих номіналів зміниться.

Національний банк України оголосив про зниження тарифів на касове обслуговування з метою покращення обігу готівки та забезпечення її доступності під час готівкових розрахунків. Про це повідомили у самому регуляторі.

Зроблено це було, запевняється, з метою покращення якості готівки в обігу та забезпечення її розмінності під час розрахунків готівкою. Так, при видачі готівкової гривні купюрами низьких номіналів діятиме тариф у 0,2% від виданої суми – раніше ж він складав 0,4%.

Ось основні зміни тарифів встановлені НБУ:

Видача готівкових гривень: Для номіналів 20, 50, 100, 200 грн. ставка знижена до 0,2%.

Для великих купюр номіналами 500 і 1000 грн. залишається ставка 0,4%.

На здачу придатних до обігу розмінних та обігових монет, а також придатних банкнот зразків 2014 та наступних років випуску діятимуть тарифи: За прийом придатних до обігу розмінних монет, обігових монет та банкнот малих номіналів встановлено тариф 0,15%, що менше порівняно з попереднім у 0,25%.

За банкноти високих номіналів тепер діє тариф у 0,10%, знижений з 0,25%.

На здачу придатних банкнот 50, 200 та 500 грн зразків 2003-2007 років встановлено нульовий тариф. Тобто, процедура пройде безкоштовно. Раніше діяв тариф в 0,25%.

Останні новини України:

Нагадаємо, що буде з курсом валют у квітні, яких цифр чекати в обмінниках.

Як повідомляла Politeka, в НБУ роздумують про "відмову" від долара.

Також Politeka писала, українцям розкрили, скільки доларів можна купити в обмінниках.