Продовження цієї тенденції з урахуванням євроінтеграційних прагнень України може вже в найближчому майбутньому актуалізувати питання доцільності переходу від долара.

Національний банк України розглядає можливість прив'язки курсу гривні до євро замість долара, оскільки зростає частка валютних угод, проведених у євро. Про це повідомили у регуляторі Нацбанку.

Там вказали на зростання популярності євро в операціях з купівлі безготівкової валюти клієнтами, що наближається до 50%. Відзначається, що учасники ринку вже вимагають розрахунку індикатора курсу гривні до євро, аналогічного до того, що існує для долара.

Зазначається, що із зростанням євроінтеграційних прагнень України, питання переходу до євро як основної валюти курсової прив'язки може стати актуальним.

Проте наразі структура угод на валютному ринку підтверджує статус долара як основної курсотвірної валюти. Не зважаючи на це, офіційний курс євро до гривні в Україні 27 березня досяг історичного рекорду – 42,69 грн.

Цій валюті віддають перевагу й шахраї, за даними Національного банку, вона є другою за популярністю серед іноземних валют після долара.

У 2023 році підроблених купюр було виявлено 3% від загальної кількості. Найчастіше ж підробляли великі номінали: 50 євро – 39% від загальної кількості вилучених підроблених банкнот та 200 євро – 30%.

Нагадаємо, що в Україні більше немає обмежень на кількість купованої іноземної валюти. Людям дозволяється купувати стільки валюти, скільки потрібно, як у банках, так і в обмінниках.

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