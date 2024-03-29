Продолжение этой тенденции с учетом евроинтеграционных стремлений Украины может уже в ближайшем будущем актуализировать вопрос о целесообразности перехода от доллара.

Национальный банк Украины рассматривает возможность привязки курса гривны к евро вместо доллара, поскольку растет доля валютных сделок, проведенных в евро. Об этом сообщили в регуляторе Нацбанка.

Там отметили рост популярности евро в операциях по покупке безналичной валюты клиентами, который приближается к 50%. Отмечается, что участники рынка уже требуют расчета индикатора курса гривны к евро, аналогичному существующему для доллара.

Отмечается, что с ростом евроинтеграционных стремлений Украины вопрос перехода к евро как основной валюте курсовой привязки может стать актуальным.

Однако структура сделок на валютном рынке подтверждает статус доллара как основной курсообразующей валюты. Несмотря на это, официальный курс евро к гривне в Украине 27 марта достиг исторического рекорда – 42,69 грн.

Эту валюту предпочитают и мошенники, по данным Национального банка, она является второй по популярности среди иностранных валют после доллара.

В 2023 году поддельных купюр было обнаружено 3% от общего количества. Чаще всего подрабатывали большие номиналы: 50 евро – 39% от общего количества изъятых поддельных банкнот и 200 евро – 30%.

Напомним, что в Украине больше нет ограничений на количество покупной иностранной валюты. Людям разрешается покупать столько валюты, сколько нужно как в банках, так и в обменниках.

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