Национальный банк Украины рассматривает возможность привязки курса гривны к евро вместо доллара, поскольку растет доля валютных сделок, проведенных в евро. Об этом сообщили в регуляторе Нацбанка.
Там отметили рост популярности евро в операциях по покупке безналичной валюты клиентами, который приближается к 50%. Отмечается, что участники рынка уже требуют расчета индикатора курса гривны к евро, аналогичному существующему для доллара.
Отмечается, что с ростом евроинтеграционных стремлений Украины вопрос перехода к евро как основной валюте курсовой привязки может стать актуальным.
Однако структура сделок на валютном рынке подтверждает статус доллара как основной курсообразующей валюты. Несмотря на это, официальный курс евро к гривне в Украине 27 марта достиг исторического рекорда – 42,69 грн.
Эту валюту предпочитают и мошенники, по данным Национального банка, она является второй по популярности среди иностранных валют после доллара.
В 2023 году поддельных купюр было обнаружено 3% от общего количества. Чаще всего подрабатывали большие номиналы: 50 евро – 39% от общего количества изъятых поддельных банкнот и 200 евро – 30%.
Напомним, что в Украине больше нет ограничений на количество покупной иностранной валюты. Людям разрешается покупать столько валюты, сколько нужно как в банках, так и в обменниках.
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