Середні тижневі коливання курсів валют складуть до 1,5 – 2% від понеділкового курсу, а діапазон курсів продажу на готівковому ринку 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро.

У квітні на валютному ринку не передбачаються значних змін, але через зростання попиту можуть мати місце певні маніпуляції. За словами Тараса Лєсового, ситуація з валютою у квітні буде залежати від тактики регулятора НБУ та об'єктивного рівня попиту на валюту.

Протягом кількох місяців поспіль дія режиму "керованої гнучкості" з м'яким втручанням регулятора на валютний ринок через валютні інтервенції визначатиме курсову ситуацію. Курсові показники будуть досить змінними, зростаючи і знижуючись, але ці зміни не загрожуватимуть загальній стабільності ринку.

Ринок також швидко реагуватиме на зміни на міжбанківському ринку, оскільки курсоутворення на готівковому ринку базується на показниках міжбанківського ринку.

Важливо також зазначити, що надходження макрофінансової допомоги, окрім суто практичної функції покриття видатків бюджету, ще й позначиться на діях регулятора: він, фактично, у своїх тактиках позбудеться фінансових обмежень і проводитиме більш варіативну політику на міжбанку, прокладаючи шлях до ще більшої лібералізації валютного ринку.

Протягом квітня відзначатимуться такі основні показники валютного ринку: курсові коридори коливань між 39–40 гривень за долар та 42–43,5 гривень за євро на міжбанківському ринку, а також 39–40 гривень за долар та 41–43,5 гривень за євро на готівковому ринку.

Джерело: 24Канал.

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