У квітні на валютному ринку не передбачаються значних змін, але через зростання попиту можуть мати місце певні маніпуляції. За словами Тараса Лєсового, ситуація з валютою у квітні буде залежати від тактики регулятора НБУ та об'єктивного рівня попиту на валюту.

гривня, долари

Протягом кількох місяців поспіль дія режиму "керованої гнучкості" з м'яким втручанням регулятора на валютний ринок через валютні інтервенції визначатиме курсову ситуацію. Курсові показники будуть досить змінними, зростаючи і знижуючись, але ці зміни не загрожуватимуть загальній стабільності ринку.

Ринок також швидко реагуватиме на зміни на міжбанківському ринку, оскільки курсоутворення на готівковому ринку базується на показниках міжбанківського ринку.

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Важливо також зазначити, що надходження макрофінансової допомоги, окрім суто практичної функції покриття видатків бюджету, ще й позначиться на діях регулятора: він, фактично, у своїх тактиках позбудеться фінансових обмежень і проводитиме більш варіативну політику на міжбанку, прокладаючи шлях до ще більшої лібералізації валютного ринку.

Протягом квітня відзначатимуться такі основні показники валютного ринку: курсові коридори коливань між 39–40 гривень за долар та 42–43,5 гривень за євро на міжбанківському ринку, а також 39–40 гривень за долар та 41–43,5 гривень за євро на готівковому ринку.

Джерело: 24Канал.

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