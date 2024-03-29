Средние недельные колебания курсов валют составят до 1,5 – 2% от понедельников, а диапазон курсов продаж на наличном рынке 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро.

В апреле на валютном рынке не предполагаются значительные изменения, но из-за роста спроса могут иметь место определенные манипуляции. По словам Тараса Лесового, ситуация с валютой в апреле будет зависеть от тактики регулятора НБУ и объективного уровня спроса на валюту.

В течение нескольких месяцев действие режима "управляемой гибкости" с мягким вмешательством регулятора на валютный рынок через валютные интервенции будет определять курсовую ситуацию. Курсовые показатели будут достаточно переменными, возрастая и снижаясь, но эти изменения не будут угрожать общей стабильности рынка.

Рынок также будет быстро реагировать на изменения на межбанковском рынке, поскольку курсообразование на наличном рынке базируется на показателях межбанковского рынка.

Важно также отметить, что поступление макрофинансовой помощи, кроме сугубо практической функции покрытия расходов бюджета, еще и скажется на действиях регулятора: он фактически в своих тактиках избавится от финансовых ограничений и будет проводить более вариативную политику на межбанке, прокладывая путь к еще большей либерализации валютного рынка. .

В течение апреля будут отмечаться следующие основные показатели валютного рынка: курсовые коридоры колебаний между 39-40 гривен за доллар и 42-43,5 гривен за евро на межбанковском рынке, а также 39-40 гривен за доллар и 41-43,5 гривен за евро наличном рынке.

Источник: 24 Канал .

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