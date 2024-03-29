В апреле на валютном рынке не предполагаются значительные изменения, но из-за роста спроса могут иметь место определенные манипуляции. По словам Тараса Лесового, ситуация с валютой в апреле будет зависеть от тактики регулятора НБУ и объективного уровня спроса на валюту.

гривна, доллары

В течение нескольких месяцев действие режима "управляемой гибкости" с мягким вмешательством регулятора на валютный рынок через валютные интервенции будет определять курсовую ситуацию. Курсовые показатели будут достаточно переменными, возрастая и снижаясь, но эти изменения не будут угрожать общей стабильности рынка.

Рынок также будет быстро реагировать на изменения на межбанковском рынке, поскольку курсообразование на наличном рынке базируется на показателях межбанковского рынка.

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Важно также отметить, что поступление макрофинансовой помощи, кроме сугубо практической функции покрытия расходов бюджета, еще и скажется на действиях регулятора: он фактически в своих тактиках избавится от финансовых ограничений и будет проводить более вариативную политику на межбанке, прокладывая путь к еще большей либерализации валютного рынка. .

В течение апреля будут отмечаться следующие основные показатели валютного рынка: курсовые коридоры колебаний между 39-40 гривен за доллар и 42-43,5 гривен за евро на межбанковском рынке, а также 39-40 гривен за доллар и 41-43,5 гривен за евро наличном рынке.

Источник: 24 Канал .

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