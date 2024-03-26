Починаючи з 1 грудня 2023 року, в Україні скасовані обмеження на кількість іноземної валюти, але є декілька нюансів.

Обмежень на кількість купованої іноземної валюти, серед неї доларів, в Україні більше немає. Це дозволяє людям купувати стільки валюти, скільки їм потрібно, причому як у банках, так і в обмінниках. Та потрібно знати кілька нюансів.

Раніше існували обмеження, і кожний банк міг продавати лише обмежену кількість валюти. Відповідно до слів народного депутата від "Слуги народу" Данила Гетманцева, обсяг можливого продажу готівкової валюти для кожного банку визначався як сума кількох складових:

залишку готівкової валюти у банках на 13 квітня 2022 року; обсягу перевищення між купівлею і продажем готівкової валюти та 120% від обсягу купленої безготівкової валюти у населення.

Представники Національного банку України стверджують, що скасування обмежень на продаж валюти населенню позитивно вплине на стан ринку. Це сприятиме мінімізації різниці між готівковим та безготівковим курсами, а також:

стабілізації курсових очікувань; підвищенню стійкості валютного ринку.

Тим часом за прогнозом, у період з 25 по 31 березня вартість американської валюти перебуватиме в межах 38,5-40 грн. Крім цього низка експертів попереджає про те, що в майбутньому курс буде більшим. Зокрема, вартість одного долара сягне за 40 гривень вже у 2024 році.

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