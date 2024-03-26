Начиная с 1 декабря 2023 года, в Украине отменены ограничения на количество иностранной валюты, но есть несколько нюансов.

Ограничений на количество покупной иностранной валюты, среди нее долларов, в Украине больше нет. Это позволяет людям покупать столько валюты, сколько им нужно, причем как в банках, так и обменниках. Но нужно знать несколько нюансов.

Раньше существовали ограничения, и каждый банк мог продавать только ограниченное количество валюты. Согласно словам народного депутата от "Слуги народа" Даниила Гетманцева, объем возможной продажи наличной валюты для каждого банка определялся как сумма нескольких составляющих:

остатка наличной валюты в банках на 13 апреля 2022; объема превышения между покупкой и продажей наличной валюты и 120% от объема купленной безналичной валюты у населения.

Представители Национального банка утверждают, что отмена ограничений на продажу валюты населению положительно повлияет на состояние рынка. Это будет способствовать минимизации разницы между наличным и безналичным курсами, а также:

стабилизации курсовых ожиданий; повышению устойчивости валютного рынка.

Между тем, по прогнозу, в период с 25 по 31 марта стоимость американской валюты будет находиться в пределах 38,5-40 грн. Кроме этого, ряд экспертов предупреждает о том, что в будущем курс будет больше. В частности, стоимость одного доллара достигнет 40 гривен уже в 2024 году.

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