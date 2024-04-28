Було покращено прогноз інфляції, прогноз курсу на кінець року погіршився, а очікуване зростання ВВП раптово знизили.

Інвестиційна група ICU скоригувала свої економічні прогнози для України на 2024 рік, знизивши очікуване зростання ВВП з 5% до 4,1% через атаки на інфраструктуру в Україні. Проте прогноз інфляції покращено, а прогноз обмінного курсу гривні до долара на кінець року погіршено.

Віталій Ваврищук, голова департаменту макроекономічних досліджень ICU, зазначив: "Економіка продовжує зростати у 2024 році прийнятними темпами, а масштабне руйнування енергетичної інфраструктури лише сповільнить, але не зупинить відновлення. Через додаткові проблеми з електропостачанням ми знизили прогноз зростання ВВП цьогоріч до 4,1% із попереднього рівня 5,0%".

Ваврищук також вказав на зниження очікуваного номінального ВВП України в 2024 році до $190 млрд, що на $9 млрд менше за попередній прогноз.

Аналітик підкреслив важливість запуску Чорноморського транзитного коридору, який дозволив експорт широкого асортименту товарів, що стало значним досягненням української економіки в останні квартали.

Також Ваврищук відзначив несподіване сповільнення річної інфляції до 3,2% у березні, що стало позитивною тенденцією першого кварталу року. Окрім цього, ICU покращила прогноз золото-валютних резервів Нацбанку України до $44,7 млрд. Ваврищук також зазначив помірну та контрольовану девальвацію гривні як ефективний захід для стабілізації зовнішньоекономічного дефіциту.

Так, покращено прогноз інфляції з 10,1% до 6,4%. Прогноз курсу на кінець року погіршили до 42,3 грн/$ порівняно з попереднім прогнозом 40,7 грн/$.

Джерело: Інтерфакс.

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