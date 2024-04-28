Инвестиционная группа ICU скорректировала свои экономические прогнозы для Украины на 2024 год, снизив ожидаемый рост ВВП с 5% до 4,1% из-за атак на инфраструктуру в Украине. Однако прогноз инфляции улучшен, а прогноз обменного курса гривны к доллару на конец года ухудшился.
Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований ICU, отметил: "Экономика продолжает расти в 2024 году приемлемыми темпами, а масштабное разрушение энергетической инфраструктуры только замедлит, но не остановит восстановление. Из-за дополнительных проблем с электроснабжением мы снизили прогноз роста ВВП в этом году до 4,1% с предыдущего уровня 5,0%.
Ваврищук также отметил снижение ожидаемого номинального ВВП Украины в 2024 году до $190 млрд, что на $9 млрд меньше предыдущего прогноза.
Аналитик подчеркнул важность запуска Черноморского транзитного коридора, позволившего экспорт широкого ассортимента товаров, что стало значительным достижением украинской экономики в последние кварталы.
Также Ваврищук отметил неожиданное замедление годовой инфляции до 3,2% в марте, что явилось положительной тенденцией первого квартала года. Кроме этого, ICU улучшила прогноз золото-валютных резервов Нацбанка Украины до $44,7 млрд. Ваврищук также отметил умеренную и контролируемую девальвацию гривны как эффективную меру по стабилизации внешнеэкономического дефицита.
Так, улучшен прогноз инфляции с 10,1% до 6,4%. Прогноз курса на конец года ухудшился до 42,3 грн/$ по сравнению с предыдущим прогнозом 40,7 грн/$.
Источник: Интерфакс.
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