Был улучшен прогноз инфляции, прогноз курса на конец года ухудшился, а ожидаемый рост ВВП внезапно снизили.

Инвестиционная группа ICU скорректировала свои экономические прогнозы для Украины на 2024 год, снизив ожидаемый рост ВВП с 5% до 4,1% из-за атак на инфраструктуру в Украине. Однако прогноз инфляции улучшен, а прогноз обменного курса гривны к доллару на конец года ухудшился.

Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований ICU, отметил: "Экономика продолжает расти в 2024 году приемлемыми темпами, а масштабное разрушение энергетической инфраструктуры только замедлит, но не остановит восстановление. Из-за дополнительных проблем с электроснабжением мы снизили прогноз роста ВВП в этом году до 4,1% с предыдущего уровня 5,0%.

Ваврищук также отметил снижение ожидаемого номинального ВВП Украины в 2024 году до $190 млрд, что на $9 млрд меньше предыдущего прогноза.

Аналитик подчеркнул важность запуска Черноморского транзитного коридора, позволившего экспорт широкого ассортимента товаров, что стало значительным достижением украинской экономики в последние кварталы.

Также Ваврищук отметил неожиданное замедление годовой инфляции до 3,2% в марте, что явилось положительной тенденцией первого квартала года. Кроме этого, ICU улучшила прогноз золото-валютных резервов Нацбанка Украины до $44,7 млрд. Ваврищук также отметил умеренную и контролируемую девальвацию гривны как эффективную меру по стабилизации внешнеэкономического дефицита.

Так, улучшен прогноз инфляции с 10,1% до 6,4%. Прогноз курса на конец года ухудшился до 42,3 грн/$ по сравнению с предыдущим прогнозом 40,7 грн/$.

Источник: Интерфакс.

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