С 1 июля 2024 г. вступают в силу новые тарифы НБУ, по которым стоимость выдачи наличных гривен малых номиналов изменится.

Национальный банк Украины объявил о снижении тарифов на кассовое обслуживание с целью улучшения обращения наличных и обеспечения ее доступности во время наличных расчетов. Об этом сообщили в самом регуляторе .

Сделано это было, уверяется, с целью улучшения качества наличных денег в обращении и обеспечения его разменности при расчетах наличными. Так, при выдаче наличной гривны купюрами низких номиналов будет действовать тариф в 0,2% от выданной суммы – раньше он составлял 0,4%.

Вот основные изменения тарифов установлены НБУ:

Выдача наличных гривен: Для номиналов 20, 50, 100, 200 грн. ставка понижена до 0,2%.

Для больших купюр номиналами 500 и 1000 грн. остается ставка 0,4%.

На сдачу применимых к обращению разменных и оборотных монет, а также пригодных банкнот образцов 2014 и последующих лет выпуска будут действовать тарифы: За прием годных к разменным монетам, оборотным монетам и банкнотам малых номиналов установлен тариф 0,15%, что меньше по сравнению с предыдущим в 0,25%.

При банкнотах высоких номиналов теперь действует тариф в 0,10%, сниженный с 0,25%.

На сдачу годных банкнот 50, 200 и 500 грн образцов 2003-2007 годов установлен нулевой тариф. То есть процедура пройдет бесплатно. Ранее действовал тариф в 0,25%.

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