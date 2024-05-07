Українці можуть заробити хороші гроші, продавши колекціонерам старі монети в 1 копійок - монети з обігу дешевше, ніж копійки із набору.

Деякі українські монети можуть приносити своїм власникам значні суми грошей, незалежно від їх номіналу. Навіть за 1 копійку можна отримати тисячі гривень. Фахівці спеціалізованого ресурсу "Монети-ягідки".

Наприклад, за екземпляр 1.35АА 1992 року фахівці ресурсу "Монети-ягідки" готові виплатити понад 11 000 гривень. Цю монету характеризує:

ступінчаста верхівка правого верхнього листа;

маленькі ягоди.

Також, за 1 копійку 1992 року різновиду 1.11АЕ на спеціалізованих аукціонах можуть заплатити від 4 000 до 14 000 гривень. Її можна впізнати за:

округлою верхівкою правого верхнього листа;

великими ягодами.

Монети номіналом у 1 копійку 1996 року також мають значну вартість на ринку нумізматики. Наприклад:

за різновид 1БА з великими ягодами можна отримати від 1 300 до 2 000 гривень;

різновид 1БВ з маленькими ягодами оцінюється від 2 500 до 3 000 гривень.

"Копійка 1996 р. зустрічалась не тільки в наборах НБУ, іноді її знаходили в обігу. Проте монети з обігу дешевші, ніж копійки з набору", - пояснюють фахівці нумізматики.

Додатково, українці можуть заробити при надходженні до колекціонерів старих монет у 25 копійок. Проте, не всі ці монети цінуються, лише деякі з них мають значну вартість.

Наприклад, монету 25 копійок 1992 року різновиду 4БАМ можна продати за сумою від 3300 до 5000 гривень. Цей екземпляр відрізняється опуклим щитом та тризубом, втисненим у нього на зворотному боці.

Останні новини України:

Нагадаємо, рідкісні 2 копійки можуть принести десятки тисяч.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк виводить одразу кілька номіналів копійок.

Також Politeka писала, що колекціонери віддадуть понад 10 тисяч за українські 50 копійок.