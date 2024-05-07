Украинцы могут заработать хорошие деньги, продав коллекционерам старые монеты в 1 копеек – монеты из обращения дешевле, чем копейки из набора.

Некоторые украинские монеты могут приносить своим держателям значительные суммы денег, независимо от их номинала. Даже за 1 копейку можно получить тысячи гривен. Специалисты специализированного ресурса "Монеты-ягодки".

Например, за экземпляр 1.35АА 1992 специалисты ресурса "Монеты-ягодки" готовы выплатить более 11 000 гривен. Эту монету характеризует:

ступенчатая верхушка правого верхнего листа;

маленькие ягоды.

Также, за 1 копейку 1992 разновидности 1.11АЕ на специализированных аукционах могут заплатить от 4 000 до 14 000 гривен. Ее можно узнать по:

округлой верхушкой правого верхнего листа;

крупными ягодами.

Монеты номиналом в 1 копейку 1996 также имеют значительную стоимость на рынке нумизматики. К примеру:

за разновидность 1БА с крупными ягодами можно получить от 1300 до 2000 гривен;

разновидность 1БВ с маленькими ягодами оценивается от 2500 до 3000 гривен.

"Копейка 1996 г. встречалась не только в наборах НБУ, иногда ее находили в обращении. Однако монеты из обращения дешевле, чем копейки из набора", - объясняют специалисты нумизматики.

Дополнительно, украинцы могут заработать при поступлении в коллекционеры старых монет в 25 копеек. Однако не все эти монеты ценятся, лишь некоторые из них имеют значительную стоимость.

Например, монету 25 копеек 1992 разновидности 4БАМ можно продать по сумме от 3300 до 5000 гривен. Этот экземпляр отличается выпуклым щитом и трезубцем, вдавленным в него на оборотной стороне.

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