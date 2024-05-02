Українці можуть дорого продати деякі монети, річ у тім, що через свої особливості ті високо цінуються колекціонерами – настільки, що вони готові платити хороші гроші.

Українці можуть заробити значні суми грошей, продавши колекціонерам старі 25-копійкові монети, але не всі види цих монет мають високу цінність. Про цінні монети розповіли фаїівці профільного порталу Монети-ягідки.

Наприклад, за монету різновиду 5.1Даг 1992 року фахівці ресурсу оцінюють вартість від 5000 до 7000 гривень. Цей вид монет відрізняється такими особливостями:

середній зуб тризуба має округлу та товсту форму;

хвостик букви "Ї" торкається букви "Н";

гроно №2 має форму тупокутного трикутника;

гурт монети гладкий, без насічок.

Монету 25 копійок 1992 року різновиду 4БАМ, відомий як "Англійський чекан", можна продати за 3300-5000 гривень. Цей рідкісний різновид відрізняється випуклим щитом та втисненим у нього тризубом на реверсі.

Помилка в карбуванні монети полягала у тому, що художники неправильно передали рельєф фону і тризуба при розробці ескізів, які потім використали для виготовлення пуансонів на Луганському верстатобудівному заводі.

Монету 25 копійок 2003 року різновиду 1ЕАм можна продати за близько 2000 гривень. Цей рідкісний вид монети, спочатку призначений для річного набору НБУ, але оскільки цей набір так і не був випущений, монети потрапили в обіг. Більшість 25-копійкових монет, які продаються на аукціонах, знайдено в гаманцях або скарбничках.

Останні новини України:

Нагадаємо, рідкісні 2 копійки можуть принести десятки тисяч.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк виводить одразу кілька номіналів копійок.

Також Politeka писала, що колекціонери віддадуть понад 10 тисяч за українські 50 копійок.