Украинцы могут дорого продать некоторые монеты, дело в том, что из-за своих особенностей те высоко ценятся коллекционерами – настолько, что они готовы платить хорошие деньги.

Украинцы могут заработать значительные суммы денег, продав коллекционерам старые 25-копеечные монеты, но не все виды этих монет имеют высокую ценность. О ценных монетах рассказали фаевцы профильного портала Монеты-ягодки.

Например, за монету разновидности 5.1Даг 1992 специалисты ресурса оценивают стоимость от 5000 до 7000 гривен. Этот вид монет отличается следующими особенностями:

средний зуб трезубца имеет округлую и толстую форму;

хвостик буквы "Ї" касается буквы "Н";

гроздь №2 имеет форму тупоугольного треугольника;

группа монеты гладкая, без насечек.

Монету 25 копеек 1992 разновидности 4БАМ, известный как "Английский чекан", можно продать за 3300-5000 гривен. Эта редкая разновидность отличается выпуклым щитом и вдавленным в него трезубцем на реверсе.

Ошибка в чекане монеты заключалась в том, что художники неправильно передали рельеф фона и трезубца при разработке эскизов, которые затем использовали для изготовления пуансонов на Луганском станкостроительном заводе.

Монету 25 копеек 2003 разновидности 1ЕАм можно продать за около 2000 гривен. Этот редкий вид монеты, изначально предназначенный для годового набора НБУ, но поскольку этот набор так и не был выпущен, монеты попали в обращение. Большинство 25-копеечных монет, которые продаются на аукционах, найдено в кошельках или копилках.

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