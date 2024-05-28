На первый взгляд, ценные монеты сложно отличить от простых, поэтому следует внимательно присматриваться к имеющимся в монетах деталям.

Старые 50 копеечные монеты являются предметом значительного интереса среди коллекционеров, которые часто готовы выкладывать за них тысячи гривен. Однако высокая ценность приписывается лишь некоторым их видам. Об этом говорится на специализированном сайте "Монеты-ягодки".

По информации ресурса "Монеты-ягодки", монету 50 копеек 1992 разновидности 3ВАг можно продать по цене от 4 000 до 11 000 гривен. Особенности этой монеты включают в себя:

толстый средний зуб на трезубце;

диаметр рисунка – 17,7 мм;

на первой кисти венка изображены 4 ягоды, пятая ягода сливается с венком;

группа монеты гладкий.

Также монету 50 копеек 2001 года можно продать примерно за 1 500 гривен, что объясняется малым тиражом выпуска – всего 5 000 штук. Хотя найти такую ​​монету в обращении почти невозможно, специалисты зафиксировали несколько случаев ее продаж на аукционах.

По данным специалистов, монету 50 копеек 1994 разновидности 1.1АГм оценивают в ценовом диапазоне от 2 000 до 4 000 гривен. Особенности этой монеты включают в себя:

небольшое отверстие в нижней части трезубца;

промежуток в форме трапеции между листком и отростком;

группа монеты имеет мелкую насечку.

Также, на рынке встречается еще одна разновидность с кодом 2АГм, где большие отверстия в нижней части трезубца имеют форму трапеции. За этот тип монет специалисты оценивают стоимость от 5 до 30 гривен.

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