Стоит отметить, что некоторые разновидности монет коллекционны, а потому нумизматы готовы платить за них тысячи гривен.

Некоторые старые украинские монеты могут показаться очень ценными и найти покупателя высокой ценой. Особенно это касается коллекционных видов, за которые готовы нумизматы выплачивать тысячи гривен. К примеру, монеты в номинале 1 гривна. Эксперты специализированного ресурса Монеты-ягодки сообщили, какие именно монеты ценятся.

К примеру, за экземпляр 1992 года, тип 1.1ААг, специалисты ресурса "Монеты-ягодки" готовы заплатить от 10 000 до 20 000 гривен. Эту монету можно узнать по гладкой группе без надписи.

"На момент чеканки еще не было инструмента для нанесения надписи на группу. Поэтому эти гривны считаются "неоконченными"", – объясняют специалисты.

Монеты номиналом 1 гривна 1995 года, тип 1БАг, также драгоценные, оцениваются в ценовом диапазоне от 7 000 до 9 000 гривен. Эти монеты характеризуются гладкой толпой.

Также высоко ценятся разновидности 1АДг монеты 2001 номиналом 1 гривна, за которые можно получить до 5 000 гривен. Эти монеты отличаются гладкой толпой без надписей.

"Поскольку эти гривны редки и дороги, фальшивомонетчики часто пытаются подделать их. Они снимают надписи на группе с более дешевых монет 2001 года. Проверяйте параметры монеты: оригинал весит 6,8 грамма и диаметр 26 мм", - предостерегают специалисты.

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