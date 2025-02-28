Особенно ценны 2 копейки 1992 года, это пробная монета, которая не попала в обращение, поэтому найти ее – большая редкость.

Алюминиевые 2 копейки Украины являются настоящей находкой для нумизматов, стоимость таких монет может в сотни или даже тысячи раз превышать их номинал, сообщает Politeka.net.

Об особых монетах говорится на сайте "Монеты-ягодки".

По данным экспертов ресурса, особенно ценны 2 копейки 1992 года. Это пробная монета, не попавшая в обращение, поэтому найти ее – большая редкость. Ее стоимость на рынке коллекционеров стабильно высока и может достигать 30 000 гривен. Если же монета отчеканена из немагнитной стали, ее цена еще выше.

Как пишет Политека, однако на аукционах такие экземпляры иногда продаются гораздо дороже. К примеру, 2 копейки 1992 года были реализованы за рекордные 105 001 гривну.

Об этой монете известно немного, но, по словам продавца, она имеет следующие особенности:

Марка – АА

Материал – алюминий

Не проходила реставрация

Имеет царапины и потертости

Если у вас есть подобная монета, следует внимательно ее проверить – возможно, она стоит гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Напомним, что ценятся монеты в 1 грн. Например, на аукционе был продан экземпляр в 1992 году за 65 506 грн.

За 1992 год с гладкой группой было выпущено только 1 вариацию 1 грн – 1.1ААч. Что, скорее всего, и вызвало огромный интерес к ней, ведь эта разновидность – редкая.

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