Старі українські 5 копійок можна вигідно продати та заробити тисячі гривень, але не всі монети цінуються серед колекціонерів.

Українці мають можливість отримати значну суму грошей, продавши колекціонерам спеціальні види монет по 5 копійок. Однак, цінність мають лише окремі рідкісні монети, які можуть коштувати тисячі гривень. Про це говориться на сайті Монети-ягідки.

Зокрема, монети типу 1.1Аак випуску 1992 року, як зазначає ресурс "Монети-ягідки", можуть бути продані за 4000-6000 грн. Їх особливості включають:

середній зуб тризуба, який є потовщеним у верхній частині;

цифру одиниця в даті з характерним хвостиком;

другий грон відзначається його прямокутною трикутною формою;

гурт монети має велику насічку.

Фахівці повідомляють, що через помилку на монетному дворі невелика кількість монет отримала велику насічку на гурті, і саме такі 5-копійкові монети мають високу цінність серед нумізматів.

Зокрема, 5-копійкові монети 1996 року можна продати за більш ніж 1000 грн. Тираж 5 копійок 1996 року становив лише 5000 штук, тому монета є рідкісною і має високу вартість. Крім того, вони зауважують, що 5-копійкові монети із банківського набору коштують дорожче, ніж ті, що були в обігу. Чим кращий стан монети, тим більше буде охочих придбати такий п'ятак.

Монети різновиду 2БАм за 5 копійок 1992 року можуть бути оцінені від 2500 до 3000 гривень. Ці монети відрізняються такими особливостями:

середній зуб тризуба має гострий та вузький вигляд;

одиниця у даті не має хвостика;

гроно №2 має форму тупокутного трикутника;

гурт монети має дрібну насічку.

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