Українці мають можливість отримати значну суму грошей, продавши колекціонерам спеціальні види монет по 5 копійок. Однак, цінність мають лише окремі рідкісні монети, які можуть коштувати тисячі гривень. Про це говориться на сайті Монети-ягідки.
Зокрема, монети типу 1.1Аак випуску 1992 року, як зазначає ресурс "Монети-ягідки", можуть бути продані за 4000-6000 грн. Їх особливості включають:
- середній зуб тризуба, який є потовщеним у верхній частині;
- цифру одиниця в даті з характерним хвостиком;
- другий грон відзначається його прямокутною трикутною формою;
- гурт монети має велику насічку.
Фахівці повідомляють, що через помилку на монетному дворі невелика кількість монет отримала велику насічку на гурті, і саме такі 5-копійкові монети мають високу цінність серед нумізматів.
Зокрема, 5-копійкові монети 1996 року можна продати за більш ніж 1000 грн. Тираж 5 копійок 1996 року становив лише 5000 штук, тому монета є рідкісною і має високу вартість. Крім того, вони зауважують, що 5-копійкові монети із банківського набору коштують дорожче, ніж ті, що були в обігу. Чим кращий стан монети, тим більше буде охочих придбати такий п'ятак.
Монети різновиду 2БАм за 5 копійок 1992 року можуть бути оцінені від 2500 до 3000 гривень. Ці монети відрізняються такими особливостями:
- середній зуб тризуба має гострий та вузький вигляд;
- одиниця у даті не має хвостика;
- гроно №2 має форму тупокутного трикутника;
- гурт монети має дрібну насічку.
Останні новини України:
Нагадаємо, НБУ змінить кредитні правила.
Як повідомляла Politeka, у НБУ змінили правила переказу грошей через термінали.
Також Politeka писала, "Нацбанк" посилив правила для українців.