Старые украинские пять копеек можно выгодно продать и заработать тысячи гривен, но не все монеты ценятся среди коллекционеров.

Украинцы могут получить значительную сумму денег, продав коллекционерам специальные виды монет по 5 копеек. Однако ценность имеют лишь отдельные редкие монеты, которые могут стоить тысячи гривен. Об этом говорится на сайте Монеты-ягодки.

В частности, монеты типа 1.1Аак выпуска 1992 года, как отмечает ресурс "Монеты-ягодки", могут быть проданы за 4000-6000 грн. Их особенности включают:

средний зуб трезубца, который утолщен в верхней части;

цифру единица в дате с характерным хвостиком;

второй гроздь отмечается его прямоугольной треугольной формой;

группа монет имеет большую насечку.

Специалисты сообщают, что из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило большую насечку на группе, и именно такие 5-копеечные монеты имеют высокую ценность среди нумизматов.

В частности, 5-копеечные монеты 1996 года можно продать за более чем 1000 грн. Тираж 5 копеек 1996 года составил всего 5000 штук, поэтому монета редкая и имеет высокую стоимость. Кроме того, они отмечают, что 5-копеечные монеты из банковского набора стоят дороже, чем в обращении. Чем лучше состояние монеты, тем больше будет желающих приобрести такой пятак.

Монеты разновидности 2БАм за 5 копеек 1992 могут быть оценены от 2500 до 3000 гривен. Эти монеты отличаются следующими особенностями:

средний зуб трезубца имеет острый и узкий вид;

единица в дате не имеет хвостика;

гроздь №2 имеет форму тупоугольного треугольника;

группа монеты имеет мелкую насечку.

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