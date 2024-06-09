Украинцы могут получить значительную сумму денег, продав коллекционерам специальные виды монет по 5 копеек. Однако ценность имеют лишь отдельные редкие монеты, которые могут стоить тысячи гривен. Об этом говорится на сайте Монеты-ягодки.
В частности, монеты типа 1.1Аак выпуска 1992 года, как отмечает ресурс "Монеты-ягодки", могут быть проданы за 4000-6000 грн. Их особенности включают:
- средний зуб трезубца, который утолщен в верхней части;
- цифру единица в дате с характерным хвостиком;
- второй гроздь отмечается его прямоугольной треугольной формой;
- группа монет имеет большую насечку.
Специалисты сообщают, что из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило большую насечку на группе, и именно такие 5-копеечные монеты имеют высокую ценность среди нумизматов.
В частности, 5-копеечные монеты 1996 года можно продать за более чем 1000 грн. Тираж 5 копеек 1996 года составил всего 5000 штук, поэтому монета редкая и имеет высокую стоимость. Кроме того, они отмечают, что 5-копеечные монеты из банковского набора стоят дороже, чем в обращении. Чем лучше состояние монеты, тем больше будет желающих приобрести такой пятак.
Монеты разновидности 2БАм за 5 копеек 1992 могут быть оценены от 2500 до 3000 гривен. Эти монеты отличаются следующими особенностями:
- средний зуб трезубца имеет острый и узкий вид;
- единица в дате не имеет хвостика;
- гроздь №2 имеет форму тупоугольного треугольника;
- группа монеты имеет мелкую насечку.
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