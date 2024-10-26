Суддя "Мастер Шеф" Володимир Ярославський розповів у деталях, як зробити смачні та незвичайні синабони з ніжним кремом.

Цього разу у себе в Instagram шеф-кухар та ресторатор, суддя "Мастер Шеф" Володимир Ярославський запропонував рецепт смачних французьких булочок з особливим патріотичним відтінком.

Ці ароматні булочки з корицею з дивовижним блакитним відтінком завдяки спіруліні стануть справжньою кулінарною знахідкою на вашій кухні.

Інгредієнти

300 мл молока

7 г сухих дріжджів (або 20 г пресованих)

20 г цукру

150 г борошна

опара

500 г борошна

щіпка солі

2 яйця (близько 100 г)

80 г цукру

125 г вершкового масла (82%)

10 г спіруліни

100 г вершкового масла

150 г цукру

20 г кориці (порошок)

50 мл молока

50 г цукрової пудри

250 г крем-сиру (типу маскарпоне або сметани)

Приготування

Для опари: змішайте молоко з цукром та дріжджами (сухі дріжджі змішуються з борошном, пресовані - з молоком). Борошно попередньо просійте. Перемішайте компоненти до однорідної маси, накрийте рушником і залиште в теплому місці на 30-50 хвилин, радить "Мастер Шеф" Ярославський.

Для тіста: змішайте яйця з цукром та сіллю, додайте опару, розм'якшене масло, борошно та спіруліну. Замішуйте до одержання м'якого, однорідного тіста. Залишіть його в теплому місці під рушником на 1–1,5 години для підйому.

"Мастер Шеф" Ярославський додав, для начинки змішайте олію, цукор та корицю, перемішайте ще раз до однорідності. Коли тісто підніметься, розкотіть його, змастіть начинкою та поверніть рулетом. Наріжте на порції та випікайте при 180°C.

Для заливання, за словами "Мастер Шеф" Ярославського, краще змішайте крем-сир із молоком та цукровою пудрою, полийте теплі синабони.

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