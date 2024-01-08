Известный шеф-повар, судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как в домашних условиях из доступных ингредиентов приготовить нежный творог.

Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как самостоятельно приготовить сыр Филадельфия.

Оказывается, рецепт очень простой, а результат вас удивит. Сыр получается очень сливочный и не кислый, тает во рту – один в один, как магазинная Филадельфия.

Для приготовления домашнего сыра Филадельфия "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

греческий йогурт жирностью 10% - 350 г

сметана 20% (термостатная) - 270 г

соль - 5 г

Нам понадобятся также марля, миска и сито.

Йогурт, сметану и соль "Мастер Шеф" Владимир Ярославский просто смешивает.

Марлю складываем в четыре раза, кладем в сито, которое стоит над миской. На марлю выкладываем смесь йогурта со сметаной, аккуратно закрываем и немного заворачиваем края.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский отправляет массу в холодильник, накрыв пленкой и поставив сверху небольшой груз. Через 12-18 часов у вас получится настоящий сыр Филадельфия.

Из этих ингредиентов у судьи "Мастер Шеф" Ярославского получилось 315 г сыра Филадельфия, а оставшаяся сыроватка отлично подойдет для приготовления вареников или блинов.

Если будете использовать такой сыр для выпечки или просто мазать на хлеб, то очень вкусно добавить в готовый продукт немного цедры цитрусовых.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавил, что также можно делать домашний сыр просто из греческого йогурта – он получится диетическим.

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