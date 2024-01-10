Звезда шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить тоненькие блины, которые будут прекрасно смаковать с любой начинкой.

Для теста на блины "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

яйца – 4 шт.

соль – 4 г

мука – 380 г

молоко – 1 л

сливочное масло – 50 г

растительно масло масло – 50 г

сахар – 55 г

Сперва "Мастер Шеф" Владимир Ярославский венчиком смешивает до однородности яйца с солью, сахаром, мукой и 200 г молока. Затем в неколько приемов добавляем остальное молоко. Важно именно перемешивать смесь, а не взбивать, иначе у блинов получатся сухие рваные края.

Добавляем в тесто смесь растительного масла и растопленного сливочного масла и снова перемешиваем – благодаря этому можно будет не смазывать сковородку после каждого блина, а готовые блинчики не будут слипаться.

Готовое тесто по консистенции напоминает жидкие сливки. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский отметил, что тесто нужно периодически помешивать, потому что мука "садится" на дно.

Жарим блины на хорошо разогретой сковороде на достаточно высоком огне с обеих сторон. Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует использовать чугунные сковороды или с антипригарным покрытием. Для первых блинов сковороду желательно немного смазывать маслом.

Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавил, что можно экспериментировать, смешивая разные виды муки, но тогда тесто нужно делать немного гуще. Например, если хотим приготовить гречневые блины, то заменяем 50% муки на гречневую и добавляем в пропоцию еще одно яйцо.

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