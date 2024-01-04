Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить нежный французский омлет.

Для приготовления омлета "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

3 яйца

1 ст.л. воды или молока

15 г сливочного масла (часть можно заменить оливковым маслом)

щепотка соли

по желанию можно добавить сыр (например, Эмменталь или пармезан)

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский в миску выбивает яйца, добавляет щепотку соли и немного воды или молока и слегка взбивает все, скорее даже просто перемешивает вилкой в однородную массу.

"Ставим сковороду на огонь, кладём кусочек масла, даём ему растаять и начать пениться и выливаем яйца на сковороду и начинаем помешивать, так, чтобы яйцо схватывалось, но превращалось больше как в скрембл - как сметана густотой", –объясняет судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

Когда яичная масса станет по консистенции как густая сметана, снимаем сковороду с огня, лопаткой разравниваем омлет и посыпаем омлет тертым сыром.

В конце "Мастер Шеф" Владимир Ярославский наклоняет сковороду и лопаткой складывает омлет в рулет и выкладывает его на тарелку.

Важно не передержать омлет, иначе он будет суховат и не такой вкусный. Корочка должна быть жёлтая, не зажаренная и не румяная. В разрезе по консистенции омлет должен быть кремовый, сочный и нежный.

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