В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить невероятно вкусные пончики, которые можно наполнять любым вареньем, кремом и т.п.
Для приготовления пончиков "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- молоко - 250 г
- яйцо – 1 шт.
- сливочное масло 82.5% - 50 г (можно заменить растительным маслом)
- сахар – 3 ст. л. с горкой
- дрожжи – 11 г сухих или 25-30 г живых
- щепотка соли
- мука – 450 г
- коньяк или водка – 1 ст. л. (по желанию)
- растительное масло для жарки – 500 г
Для аромата можно добавить пакетик ванильного сахара, а также цедру цитрусовых.
В теплое молоко добавляем сахар и сухие дрожжи и оставляем смесь на 10-14 минут в тепле, чтобы активировались дрожжи – на поверхности появится пена.
После этого "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет в миску половину муки, замешивает тесто и накрывает пленкой. Когда тесто хорошо подойдет, обминаем его, добавляем яйцо, коньяк и вымешиваем. Добавляем растопленное сливочное масло и снова вымешиваем.
В конце добавляем оставшуюся муку и соль и вымешиваем тесто на столе. Оно должно получиться эластичным и не липнуть к рукам. Снова накрываем тесто пленкой и оставляем подходить.
"Потом обмять и сформировать шарики, выложить на противень, немного приплюснуть и накрыть снова пленкой и дать подойти", – объясняет "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.
В разогретое растительное масло аккуратно с помощью лопатки переносим пончики и обжариваем их на среднем огне до румяности с обеих сторон.
Готовые пончики с помощью кондитерского мешка можно начинить чем угодно. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский приготовил заварной крем с белым шоколадом, а в конце посыпал пончики сахарной пудрой.
Последние новости Украины:
Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт домашнего сыра Филадельфия.
Как приготовить идеальные блины: простой рабочий рецепт от судьи "Мастер Шеф" Ярославского.
Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал простой рецепт омлета по-французски.