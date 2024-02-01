Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский показал рецепт десерта, от которого в восторге будут и дети, и взрослые.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить невероятно вкусные пончики, которые можно наполнять любым вареньем, кремом и т.п.

Для приготовления пончиков "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

молоко - 250 г

яйцо – 1 шт.

сливочное масло 82.5% - 50 г (можно заменить растительным маслом)

сахар – 3 ст. л. с горкой

дрожжи – 11 г сухих или 25-30 г живых

щепотка соли

мука – 450 г

коньяк или водка – 1 ст. л. (по желанию)

растительное масло для жарки – 500 г

Для аромата можно добавить пакетик ванильного сахара, а также цедру цитрусовых.

В теплое молоко добавляем сахар и сухие дрожжи и оставляем смесь на 10-14 минут в тепле, чтобы активировались дрожжи – на поверхности появится пена.

После этого "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет в миску половину муки, замешивает тесто и накрывает пленкой. Когда тесто хорошо подойдет, обминаем его, добавляем яйцо, коньяк и вымешиваем. Добавляем растопленное сливочное масло и снова вымешиваем.

В конце добавляем оставшуюся муку и соль и вымешиваем тесто на столе. Оно должно получиться эластичным и не липнуть к рукам. Снова накрываем тесто пленкой и оставляем подходить.

"Потом обмять и сформировать шарики, выложить на противень, немного приплюснуть и накрыть снова пленкой и дать подойти", – объясняет "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

В разогретое растительное масло аккуратно с помощью лопатки переносим пончики и обжариваем их на среднем огне до румяности с обеих сторон.

Готовые пончики с помощью кондитерского мешка можно начинить чем угодно. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский приготовил заварной крем с белым шоколадом, а в конце посыпал пончики сахарной пудрой.

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