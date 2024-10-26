На этот раз у себя в Instagram шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил рецепт вкусных французских булочек с особым патриотичным оттенком.
Эти ароматные булочки с корицей с удивительным голубым оттенком, благодаря спирулине, станут настоящей кулинарной находкой на вашей кухне.
Ингредиенты
- 300 мл молока
- 7 г сухих дрожжей (или 20 г прессованных)
- 20 г сахара
- 150 г муки
- опара
- 500 г муки
- щепотка соли
- 2 яйца (около 100 г)
- 80 г сахара
- 125 г сливочного масла (82%)
- 10 г спирулины
- 100 г сливочного масла
- 150 г сахара
- 20 г корицы (порошок)
- 50 мл молока
- 50 г сахарной пудры
- 250 г крем-сыра (типа маскарпоне или сметаны)
Приготовление
Для опары: смешайте молоко с сахаром и дрожжами (сухие дрожжи смешиваются с мукой, прессованные — с молоком). Муку предварительно просейте. Перемешайте компоненты до однородной массы, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 30–50 минут, советует "Мастер Шеф" Ярославский.
Для теста: смешайте яйца с сахаром и солью, добавьте опару, размягченное масло, муку и спирулину. Замешивайте до получения мягкого, однородного теста. Оставьте его в теплом месте под полотенцем на 1–1,5 часа для подъема.
"Мастер Шеф" Ярославский добавил, для начинки смешайте масло, сахар и корицу, перемешайте еще раз до однородности. Когда тесто поднимется, раскатайте его, смажьте начинкой и сверните рулетом. Нарежьте на порции и выпекайте при 180°C.
Для заливки, по словам "Мастер Шеф" Ярославского, лучше смешайте крем-сыр с молоком и сахарной пудрой, полейте теплые синабоны.
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