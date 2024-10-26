Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал в деталях, как сделать вкусные и необычные синабоны с нежным кремом.

На этот раз у себя в Instagram шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил рецепт вкусных французских булочек с особым патриотичным оттенком.

Эти ароматные булочки с корицей с удивительным голубым оттенком, благодаря спирулине, станут настоящей кулинарной находкой на вашей кухне.

Ингредиенты

300 мл молока

7 г сухих дрожжей (или 20 г прессованных)

20 г сахара

150 г муки

опара

500 г муки

щепотка соли

2 яйца (около 100 г)

80 г сахара

125 г сливочного масла (82%)

10 г спирулины

100 г сливочного масла

150 г сахара

20 г корицы (порошок)

50 мл молока

50 г сахарной пудры

250 г крем-сыра (типа маскарпоне или сметаны)

Приготовление

Для опары: смешайте молоко с сахаром и дрожжами (сухие дрожжи смешиваются с мукой, прессованные — с молоком). Муку предварительно просейте. Перемешайте компоненты до однородной массы, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 30–50 минут, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Для теста: смешайте яйца с сахаром и солью, добавьте опару, размягченное масло, муку и спирулину. Замешивайте до получения мягкого, однородного теста. Оставьте его в теплом месте под полотенцем на 1–1,5 часа для подъема.

"Мастер Шеф" Ярославский добавил, для начинки смешайте масло, сахар и корицу, перемешайте еще раз до однородности. Когда тесто поднимется, раскатайте его, смажьте начинкой и сверните рулетом. Нарежьте на порции и выпекайте при 180°C.

Для заливки, по словам "Мастер Шеф" Ярославского, лучше смешайте крем-сыр с молоком и сахарной пудрой, полейте теплые синабоны.

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