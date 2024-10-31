Цвітну капусту можна приготувати кількома способами, тут ви дізнаєтеся кілька простих рецептів.
Як приготувати капусту?
Приготувати цвітну капусту на пару: Помістіть суцвіття цвітної капусти в паровий кошик над окропом. Накрийте кришкою і готуйте на пару близько 5-7 хвилин, поки вони не стануть м'якими, але злегка твердими.
Варити цвітну капусту Довести каструлю з підсоленою водою до кипіння і додати суцвіття цвітної капусти. Варити близько 5-7 хвилин|мінути| до готовності. Перед подачею злити воду.
Печеня: Перемішайте суцвіття цвітної капусти з оливковою олією, сіллю та улюбленими спеціями (наприклад, часниковим порошком, паприкою або кмином) на деку. Запікайте в попередньо розігрітій духовці при температурі 220 ° C протягом 20-25 хвилин до золотаво-коричневого кольору та м'якості, періодично перевертаючи.
Обсмажити цвітну капусту: Розігріти оливкову або вершкове масло у сковороді на середньому вогні. Додати суцвіття цвітної капусти і готувати, періодично помішуючи, доки вони не стануть золотисто-коричневими та ніжними, близько 8-10 хвилин.
Пюре із цвітної капусти: відваріть суцвіття цвітної капусти до готовності, потім злийте воду. Розімніть товкачем для картоплі або подрібніть в кухонному комбайні до однорідної маси. Приправте сіллю, перцем та будь-якими бажаними травами або спеціями.
Гриль: Перемішайте суцвіття цвітної капусти з оливковою олією, сіллю та перцем. Смажте на грилі на середньому вогні протягом 8–10 хвилин, періодично перевертаючи, доки вони не стануть м'якими і не підрум'яняться.
Джерело: oddbox .
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