Откройте для себя шесть вкусных способов приготовления цветной капусты и заставьте этот скромный овощ засиять на вашей кухне.

Цветную капусту можно приготовить несколькими способами., здесь вы узнаете несколько простых рецептов.

Как приготовить цветную капусту?

Приготовить цветную капусту на пару: Поместите соцветия цветной капусты в паровую корзину над кипящей водой. Накройте крышкой и готовьте на пару около 5-7 минут, пока они не станут мягкими, но все еще слегка твердыми.

Варить цветную капусту: Довести кастрюлю с подсоленной водой до кипения и добавить соцветия цветной капусты. Варить около 5-7 минут до готовности. Перед подачей слить воду.

Жаркое: Перемешайте соцветия цветной капусты с оливковым маслом, солью и любимыми специями (например, чесночным порошком, паприкой или тмином) на противне. Запекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 220°C в течение 20-25 минут до золотисто-коричневого цвета и мягкости, периодически переворачивая.

Обжарить цветную капусту: Разогреть оливковое или сливочное масло в сковороде на среднем огне. Добавить соцветия цветной капусты и готовить, периодически помешивая, пока они не станут золотисто-коричневыми и нежными, около 8-10 минут.

Пюре из цветной капусты: отварите соцветия цветной капусты до готовности, затем слейте воду. Разомните толкушкой для картофеля или измельчите в кухонном комбайне до однородной массы. Приправьте солью, перцем и любыми желаемыми травами или специями.

Гриль: Перемешайте соцветия цветной капусты с оливковым маслом, солью и перцем. Жарьте на гриле на среднем огне в течение 8–10 минут, периодически переворачивая, пока они не станут мягкими и не подрумянятся.

Источник: oddbox.

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