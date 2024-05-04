Как получить хороший урожай цветной капусты рассказала хозяйка и фермер, которая на собственном опыте знает все ошибки и нюансы по выращиванию этого овоща.

Цветная капуста – это один из лучших овощей, в частности, очищающий наш организм от токсинов и содержащий калий, магний, кальций, марганец, железо, медь, фтор, каротин, витамин C, K, B1, B6.

Для успешного выращивания цветной капусты нужно знать важные нюансы. О них и рассказала опытная фермер из Одесской области Светлана Павлюк.

По словам Светланы, цветная капуста достаточно прихотлива.

«Во-первых, нужно угадать со сроками посева, то есть рассчитать таким образом, чтобы она начала завязывать головку не в самую жару, потому что капуста от высокой температуры получает стресс и может "пострелять" и также высаживать не очень ранней весной, потому что когда холодно, капуста тоже стрессует», - рассказала Светлана на своей странице в Инстаграм.

В таком случае, говорит хозяйка, развитие капусты останавливается, растение не может нарастить большую зеленую массу. Теперь, если есть планы высаживать цветную капусту очень рано, то делают это в теплице или открытом грунте, но с дугами и накрывая агроволокном, пленкой.

«Или высаживать позже, когда немного прогреется почва и станет теплее», - предупредила хозяйка относительно высадки цветной капусты.

Также Светлана рассказала, что урожай цветной капусты зависит от красивой, правильно ухоженной рассады.

«Если посадить хорошую рассаду, то она при правильных условиях и при правильном уходе быстро приживется и быстро пойдет в рост, а слабенькую рассаду придется долго вычухивать и тратить на это время и лишние средства», - говорит фермер.

Кроме того, следует быть готовым, что цветную капусту очень любят различные вредители и болезни, поэтому, чтобы защитить свой урожай, нужно регулярно обрабатывать.

И начинать это необходимо еще с рассады и до последнего среза кочана. Для того, чтобы вырастить наилучший урожай цветной капусты, также необходимо регулярно и правильно ее поливать, вовремя выявлять недостаток или избыток микроэлементов, бороться с сорняками, защищать растение от солнца, чтобы не желтели головки.

Отметим, что выращивание цветной капусты, высевая семена на рассаду – это наиболее распространенный способ как среди огородников, так и фермеров.

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